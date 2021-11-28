MESKİ, Sayaçların Donma Tehlikesine Karşı Uyarılarda Bulundu

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü mahallelerde oturan vatandaşlar, su borularının ve sayaçların donma riskine karşı nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Açıkta bulunan su borularının ve sayaçların korunması gerekiyor

MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, vatandaşların su sayaçlarını koruma altına alırken aynı zamanda sayaç okuma görevlilerinin su sayacı tüketim endeksini okumaları için sayaç ekranını tamamen kapatmamaları gerektiğinin önemine dikkat çekilen açıklamasında; "Özellikle yaylalarda, müstakil evlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altında tutmalıdır. Su borularının bez, boru kılıfı, izocam ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanması ile çıkabilecek olası sorunlara karşı önlem alınmış olacaktır. Sayaçların bulunduğu yerlere demir, ahşap veya betondan yapılmış muhafaza sandığı ve vana koruyucu ceketleri yapılması gibi önlemler de yaşanabilecek sorunları minimuma indirecektir" denildi.

Vatandaşlar donan sayaçlar için 'Alo 185' Çağrı Merkezi'ne başvuru yapabilecek

Sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda izlenebilecek adımlara da yer verilen MESKİ açıklamasında, şöyle devam edildi:

"Sayaçlara hiçbir şekilde ateş veya sıcak su ile temas edilmemesi gerekmektedir. Bu durum musluk ve su borularının patlamasına, hasarın artmasına ve su kaybına sebep olmaktadır. Suyun donma derecesine düştüğü yerlerde yapılacak müdahale; vananın kapatılıp su akışının kesilmesi olmalıdır. Sayacın donması veya patlaması durumunda abonelerin su vanalarını kapatarak, su sayacı değişimi için 'Alo 185' Çağrı Merkezi'ne ve MESKİ Genel Müdürlüğü şubelerine başvuru yapmaları halinde sayaç değişimi işlemleri kısa sürede yapılmaktadır. "

Yayın Tarihi: 28. 11. 2021 07: 49: 41

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