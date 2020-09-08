Kırklareli'nde mesire alanındaki çöpler toplandı, Trakya şivesiyle tepki gösterildi
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Kırklareli'nde mesire alanındaki çöpler toplandı, Trakya şivesiyle tepki gösterildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik işçileri, mesire alanında piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri doldurdukları torbalarla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazarak esprili tepki gösterdi.

Kırklareli'nde mesire alanındaki çöpler toplandı, Trakya şivesiyle tepki gösterildi
08.09.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:45

Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, Sakızköy Korusu'nda vatandaşların piknik yaptıktan sonra bölgede bıraktığı çöpleri topladı. Yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında, 150 torba çöp toplandı. Ekipler, çöplerini geride bırakan piknikçilere tepki amacıyla çöp torbalarıyla Trakya şivesi ile "Ayıp Beya" yazdı.

"HERKES DERS ALMALI"

Temizlik görevlisi Hasan Gürül, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaşın çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Piknikçilerin çöplerini çöp kutusu yerine doğaya atmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Gürül, "Herkes ortaya çıkan manzaradan ders almalı. 150 torba çöp topladık. Herkesin piknik alanlarında temiz olmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü torbaya doldursun. Bu güzel yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. Doğayı da kirletiyorlar. Çok pis bırakıyorlar. Doğayı sevelim, yeşillik alanlarımızı güzel tutalım." diye konuştu.

Kırklareli'nde mesire alanındaki çöpler toplandı, Trakya şivesiyle tepki gösterildi

Kaynak: AA

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