Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Meşhur Tekirdağ köftesi ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tekirdağ'daki bazı köfteciler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda uzun yıllardır köfte ustası olan Kamil Nallar, haber kategorisinde Muhammed Said'in Suriye'de çektiği "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise İslam Yakut'un "Vira bismillah" fotoğrafını seçen Nallar, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde çektiği "El ense" karesine oy verdi.

Nallar, olayları anlamlı karelere sığdıran AA muhabirlerini tebrik ederek her yıl birbirinden anlamlı fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını söyledi.

Hayrabolu ilçesinin meşhur "Çerkezmüsellim köftesi"nin işletme sahibi Mahmut Yalçın da haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu imzasını taşıyan "Selin yıktıkları" karesini seçti.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" karesine oy veren Yalçın, spor kategorisinde tercihini Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafından yana kullandı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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