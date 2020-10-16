Meşhur Gümüşhane halka tatlısı nasıl yapılır? En kolay halka tatlısı tarifi! En lezzetli ve pratik Gümüşhane halka tatlısı tarifi!
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Meşhur Gümüşhane halka tatlısı nasıl yapılır? En kolay halka tatlısı tarifi! En lezzetli ve pratik Gümüşhane halka tatlısı tarifi!

16.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:31
Meşhur Gümüşhane halka tatlısı nasıl yapılır? En kolay halka tatlısı tarifi! En lezzetli ve pratik Gümüşhane halka tatlısı tarifi!

Gümüşhane kendine özgü lezzetleri ile ön plana çıkmış her damak tadına hitap lezzetleri barındırmaktadır. Peki, Meşhur Gümüşhane halka tatlısı nasıl yapılır? En kolay halka tatlısı tarifi! En lezzetli ve pratik Gümüşhane halka tatlısı tarifi!

Çıtırlığı ve şerbeti ile sıcak servis edilen Gümüşhane halkı tatlısı, ilk yapılış yeri olarak bilinir. Çoğu kesim tarafından Adana yöresine ait olduğu bilinse de çıkış yeri Gümüşhane ilidir. Peki, Meşhur Gümüşhane halka tatlısı nasıl yapılır? En kolay halka tatlısı tarifi! En lezzetli ve pratik Gümüşhane halka tatlısı tarifi!

MEŞHUR GÜMÜŞHANE HALKA TATLISI TARİFİ

Halka Tatlısı Malzemeleri;

3 su bardağı su

100 gr. margarin

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek Yağı

Şerbeti için Malzemeler;

4 su bardağı su

4,5 su bardağı toz şeker

5 – 6 damla limon suyu

Süslemek için Malzemeler

Toz Antep Fıstığı

Yapılışı;

Bir tencere içerisine şeker ve suyu koyup 30 dakika kaynatın. Ardından 1 limon dilimi ekleyip soğumaya bırakın.

Bir tencereye margarin ve suyu koyup tencerenin altını açın, yağ eridiğinde unu içerisine eleyerek ilave edin. Şeker ve tuzu da ilave edip karıştırın ve ortalama 10 dakika pişirin. Pişen hamurun altını kapatın ancak kabuk bağlamaması için sürekli karıştırmaya devam edin. Bu sayede hamurunuz soğumaya başladığında, içerisine yumurtaları teker teker ilave ederek karıştırın. Yumurtaları iyice yedirdikten sonra içerisine nişasta ve irmiği ilave edip karıştırın. Hazır olan hamurunuzu tırtıklı uç takılı olan sıkma torbanıza alın.

Bir tencerenin içerisine bolca yağ koyun ve yağ soğukken sıkma torbasındaki hamuru halka şeklinde sıkın.

Ardından ocağın altını açıp, kısık ateşte tatlının altın sarısı rengini alana kadar pişmesini sağlayın.

Pişen tatlınızı soğuk şerbete aktarın ve sonrasında toz fıstık serperek servis edin.

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