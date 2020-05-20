Meşhur "Çığlık" Tablosu için Sosyal Mesafe Kararı
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Meşhur "Çığlık" Tablosu için Sosyal Mesafe Kararı

Norveçli ressam Edvard Munch'un meşhur tablosu "Çığlık"ın rutubet yüzünden hasar aldığı öğrenildi.

Meşhur
20.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:48

Norveçli ressam Edvard Munch'un meşhur tablosu "Çığlık"ın rutubet yüzünden hasar aldığı öğrenildi. Ressamın kullandığı boyanın özelliğini göstermesi ve bundan dolayı havadan etkilenen tablo, çok az bir rutubette bile bozulabilen bir yapıya sahip.

Edvard'ın Munch'un en çok tanınan ve sanat akımlarının gözdesi haline gelen Çığlık tablosu şu günlerde bazı sorunlar yaşıyor. 1910 tarihli versiyonu Norveç'in Oslo kentindeki Munch Müzesi'nde yer alan tablonun, rutubetten etkilendiği ve tabloyu görmeye gelenlerden bile nem kapabileceği aktarıldı.

Sosyal Mesafeye Uyan Çığlık Tablosu

Munch'un eserindeki bu sorun aslında kullanılan bozuk boyadan kaynaklanıyor. Ressamın bozuk kadmiyum sarı boya ile oluşturduğu Çığlık, artık çok az rutubetten bile zarar görecek hale geldiği için uzmanları düşündürmeye başladı. Eğer tablodaki risk devam ederse tablonun insan nefesine maruz kalmaması için sosyal mesafe kuralına uyması gerekecek.

Edvard Munch Dışavurumculuk sanat akımıyla oluşturduğu "Çığlık" adlı eseri dört defa işlemden geçti. 1893 ve 1895'te iki kez pastel boya ile; 1893 ve 1910'da ise iki kez yağlı boya ile oluşturulan Çığlık en son 2004'de maskeli iki adam tarafında çalındığında kahverengi bir leke oluşturduğu gözlemlenmişti.

Kaynak: Tamindir

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