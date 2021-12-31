Mesele şarkı sözleri! 'Mesele ne senin benden ayrılman' sözleri nelerdir? Mesele şarkısı tüm sözleri!

Mesele ne senin benden ayrılman, Nede benim sana darılmam, Ne aramaman nede sormaman, Mesele şu ki hala bitmedi sevdan... şeklinde devam eden Mesele şarkısının tüm sözleri nelerdir?

MESELE ŞARKI SÖZLERİ

Şimdi düşünüyorum da, giderken beni de almışsın

İstemeye, istemeye belki de inatla ayrıldın

Ayıplanmam üzülmem, zor olan seni düşünmem

Belkide çektiğim bu sancı, senin yüzünden

*****

Mesele ne senin benden ayrılman

Nede benim sana darılmam

Ne aramaman nede sormaman

Mesele şu ki hala bitmedi sevdan

*****

Mesele ne senin benden ayrılman

Nede benim sana darılmam

Ne aramaman nede sormaman

Mesele şu ki hala bitmedi sevdan

*****

Şimdi düşünüyorum da, giderken beni de almışsın

İstemeye, istemeye belki de inatla ayrıldın

Ayıplanmam, üzülmem, zor olan seni düşünmem

Belkide çektiğim bu sancı, senin yüzünden

*****

Mesele ne senin benden ayrılman

Nede benim sana darılmam

Ne aramaman nede sormaman

Mesele şu ki hâlâ bitmedi sevdan

*****

Mesele ne senin benden ayrılman

Nede benim sana darılmam

Ne aramaman nede sormaman

Mesele şu ki bende bitmedi sevdan

*****

Mesele ne senin benden ayrılman

Nede benim sana darılmam

Ne aramaman nede sormaman

Mesele şu kiii

*****

Aaah, ya, bitmedi sevdan

SERKAN KAYA KİMDİR?

Serkan Kaya, (d. 24 Temmuz 1977, Sivas), Türk besteci, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı.

2000'de ilk çalışması "Senden Sonra Ben" albümünü çıkarmıştır. 2011 yılında ikinci çalışması Aşk Ne Demek Bilen Var Mı? albümünü çıkarmıştır. 2015 yılında üçüncü çalışması "Gönül Bahçem" albümünü çıkarmıştır. "Gönül Bahçem" albümü ile en çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer almıştır. Albümün "Kalakaldım" adlı çıkış şarkısı, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformlarda da kendi tarzında en çok dinlenen ve indirilen şarkı olmuştur.

43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Fantezi - Halk Müziği (Erkek)" ödülünü kazanmıştır.