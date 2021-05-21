Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)
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Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlar Filistinli bir kadının namaz öncesi şeker dağıtması KUDÜS (AA) Kudüs'teki binlerce Filistinli, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlar

Filistinli bir kadının namaz öncesi şeker dağıtması KUDÜS (AA) Kudüs'teki binlerce Filistinli, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan cemaat, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)
Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)
Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)
Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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