Mescid-i Aksa'da cuma namazı (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlar Filistinli bir kadının namaz öncesi şeker dağıtması KUDÜS (AA) Kudüs'teki binlerce Filistinli, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılan Müslümanlar
Filistinli bir kadının namaz öncesi şeker dağıtması KUDÜS (AA) Kudüs'teki binlerce Filistinli, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Kubbetüs Sahra Camisi önünde toplanan cemaat, Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh