Merzifonlular, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
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Merzifonlular, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Türkiye genelinde olduğu gibi Merzifon'da da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Merzifonlular riayet etti.

Merzifonlular, sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
26.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:57

Türkiye genelinde olduğu gibi Merzifon'da da uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına Merzifonlular riayet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 81 ilde 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Bu kapsamda Merzifon halkı kısıtlamaya uyarken Merzifon'da sessiz sedasız bir Ramazan Bayramı yaşandı.

İstisna kapsamı dışında bırakılan iş yerlerinde çalışanlar ve kamu görevlileri ile güvenlik güçleri dışında Merzifon'da kimsenin sokağa çıkmadığı gözlenirken vatandaşlar yasağa ilk andan itibaren uydu.

Merzifon sessizliğe büründü

İlçe genelinde 23-26 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde Cumhuriyet Meydanı ve caddeler sessizliğe büründü. Her gün yüzlerce kişinin gelip geçtiği caddeler, sokaklar ve meydanlar kısıtlamayla birlikte sokak hayvanları ve kuşlara kaldı.

"Adli vaka olmadı"

Merzifon halkına duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerini ileten Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, "İlçemizin belli güzergahlarında 12 ayrı ekibimiz Cumhuriyet Caddesi, Askerlik Şubesi önü, Garaj Kavşağı, Zübeyde Hanım Caddesi üzeri, Perşembe Pazarı civarı gibi belli noktalarda sabit olarak görev yaptı. Bu süreçte bütün uygulamalarımız devam ettirilmiştir. Bizi zora sokan bir konu olmadı. İstisnalar kapsamında vatandaşlar işine gücüne baktı. Alınan tedbirler kapsamında vatandaşların sağduyuları çerçevesinde genel olarak 4 günlük bayram tatili süresince herhangi bir adli vaka olmadı. Sokağa çıkma yasağına genel olarak riayet edildi. Maskesiz, kimliksiz dolaşma ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden az sayıda kişiye idari ceza uygulandı. Kısıtlama sürecinde tedbirlere uyan tüm Merzifonlulara anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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