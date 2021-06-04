Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
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Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Merzifon Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Merzifon Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül gerçekleştirdi.

Kaymakam Demirkale, açılışta yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin önemine değinerek, ilçedeki faaliyetleri nedeniyle Merzifon Halk Eğitim Merkezi Müdürü, öğretmenleri ve kursiyerlere teşekkür etti.

Merzifon HEM Müdür Vekili Selçuk Akın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda farklı alanlarda açtıkları 120 kurstan 1632 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Akın, HEM'lerin dikiş nakış kursları verilen yerler olmaktan ziyade her yaştan eğitim, gelir ve kültür düzeyindeki vatandaşlara ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik eğitimsel, mesleki, sosyal ve ekonomik alanlarda ücretsiz eğitimin verildiği hayat boyu öğrenme merkezleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan Merzifon HEM Müdürü Cevdet Koç'a Kaymakam Demirkale tarafından teşekkür plaketi verilerek, serginin açılışı yapıldı.

Merzifon Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

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