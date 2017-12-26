Merzifon'da Hafızlık ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık, "Genç Bilaller" ezan okuma ve "Genç Sada" Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarının Amasya il finali Merzifon'da yapıldı.



Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmada, Amasya genelindeki ortaokul öğrencileri, dereceye girmek için yarıştı.



Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Ocak, ezan okuma yarışmasında Sulova Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Samet Doğan, hafızlık yarışmasında ise Hattat Hamdullah İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Bek birinci oldu.



Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Merzifon İlçe Müftüsü Mustafa Altun, yaptığı açıklamada, programın anlamına dikkat çekerek, güzel bir etkinlik yapıldığını belirtti.



Yarışmaya, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe milli eğitim müdürleri, imamlar, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.