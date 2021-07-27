Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kaç yaşında, boy kaç, nereli?

Meryem Boz kimdir? Milli voleybolcu Meryem Boz kaç yaşında, boy kaç, nereli?
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A Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli isimlerinden Meryem Boz başarılı performansıyla ilgi odağı oldu. Olimpiyatlarda gösterdiği performans ile dikkatleri çeken başarılı voleybolcu hakkında Milli voleybolcu Meryem Boz kaç yaşında, boy kaç, nereli ve Meryem Boz kimdir gibi konular merak edildi.

2020 Olimpiyatları'nda gösterdiği performansla göz dolduran Meryem Boz, hem ülkemizde hem de dünya genelinde ilgi odağı oldu. Peki, Milli voleybolcu Meryem Boz kaç yaşında, boy kaç, nereli? Meryem Boz kimdir?

MERYEM BOZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Şubat 1988

Kaç yaşında: 33 yaşında

Nereli: Eskişehir

Boy: 1,9 m

Meryem Boz (d. 3 Şubat 1988, Eskişehir, Türkiye), Türk milli voleybolcu.

Pasör Çaprazı pozisyonunda görev almaktadır. Milli takım formasıyla Tokyo 2020 Olimpiyat elemelerinde 5 maçta ürettiği 85 sayı ile turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiştir. Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Vakıfbank'ta forma giymektedir.

Milli takımlarda küçük, yıldız, genç ve A takım olmak üzere her kategoride ay yıldızlı formayı başarıyla temsil eden Meryem Boz, Kadın Voleybol A Milli Takımı ile şu başarılara imza atmıştır;

• 2010 CEV Avrupa Ligi üçüncülüğü,

• 2015 CEV Avrupa Ligi ikinciliği,

• 2017 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü,

• 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği,

• 2020 CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'ni kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız kadrosunda yer almıştır.

• 2020 Cev Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilmiştir.

Kulüp kariyerinde ise;

• 2010-2011 sezonunda Polonya Ligi'nde Atom Trefl Sopot ile lig ikincilik,

• 2012 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe ile üçüncülük,

• 2012-2013 CEV Kupası'nda Fenerbahçe ile ikincilik,

• 2014-2015 sezonu CEV Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediye ile şampiyonluk yaşamış,

• 2014-2015 CEV Challenge Kupası turnuvasının en skorer ve en değerli oyuncusu,

• 2017-2018 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni toplamda 495 sayı ve set başına 5 sayı ortalamasıyla en skorer beşinci oyuncusu,

• 2019-2020 Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni 348 sayı ve set başına 4.9 sayı ortalamasıyla en skorer üçüncü oyuncusu olmuştur.

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