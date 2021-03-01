Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı nedir?
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Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı nedir?

01.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:08
Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı nedir?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mervenur Polat konusu ele alınıyor. Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat'a ne oldu? Müge Anlı'da aranan 20 yaşındaki Mervenur Polat olayı nedir?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI'DA MERVENUR POLAT'A NE OLDU, BULUNDU MU?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu. D.B. adlı sevgilisi olan Mervenur'a ulaşılamıyor.

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