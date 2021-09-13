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Merve, tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyularak son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Merve, tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyularak son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Merve Arık (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Merve Arık (10), gözyaşları arasında toprağa verildi. Merve'nin tabutunun üzerine çok sevdiği beyaz elbisesi koyuldu.

Olay, 8 Eylül'de, kırsal Cazkırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Arık, kızı Bencik Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Merve ile okul forması almak için ilçe merkezine gitti. İnönü Bulvarı'nda U.Ç. kontrolündeki 48 AD 303 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Arık'a çarptı. Arık'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Merve Arık, durumunun ağır olması nedeniyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dün sabah doktorların müdahalesine karşı yaşamını yitiren Merve'nin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Yatağan'ın Cazkırlar Mahallesi'ne getirildi. Pandemi kurallarına göre gerçekleşen cenaze törenine AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, baba Yusuf Arık ile yakınları katıldı. Merve'nin tabutunun üzerine çok sevdiği beyaz elbisesi konuldu. Vakit namazı beklenmeden kılınan namazın ardından Merve'nin cenazesi, Cazkırlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Arık'ın (60) 8 yıl önce de ilk eşinden olan oğlu Ömür Arık'ı (26) trafik kazasında kaybettiği, ilk eşi Necla Arık'ın da 30 yıl önce su kuyusuna düşüp boğulduğu öğrenildi.


Merve, tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyularak son yolculuğuna uğurlandı

Merve, tabutunun üzerine en sevdiği elbisesi koyularak son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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