Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği nedir?
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Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği nedir?

22.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:57
Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği nedir?

Katıldığı televizyon programlarında ve konuşmalarında gündem ve siyaset hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Merve Şebnem Oruç, sosyal medyada ve internette merak konusu oldu. Peki, Merve Şebnem Oruç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Merve Şebnem Oruç mesleği ve alanı nedir?

Katıldığı televizyon programlarında ve konuşmalarında gündem ve siyaset hakkında yaptığı yorumlarla dikkat çeken Merve Şebnem Oruç kimdir? Merve Şebnem Oruç kaç yaşında, nereli? Merve Şebnem Oruç asıl mesleği ne? Merve Şebnem Oruç, sosyal medyada ve internette merak konusu oldu. Merve Şebnem Oruç kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MERVE ŞEBNEM ORUÇ KİMDİR?

Merve Şebnem Oruç, 1980 yılında Lüleburgaz'da dünyaya gelmiştir. Mimarlık, Fizik ve Felsefe eğitimlerinin ardından 10 yıl boyunca özel sektörde, uluslararası şirketlerde çalışmıştır. Bilişim alanında üst düzey yöneticilik, genel müdürlük ve danışmanlık yapmıştır.

2013 yılından bu yana medya sektöründe faaliyet göstermekte ve programlarda gündeme dair yorumlar yapmaktadır.

TRT'nin İngilizce haber kanalı TRT World'ün kuruluşunda yer aldı, online departmanını kurdu. Yeni Şafak gazetesinin yanı sıra çeşitli yerli ve yabancı gazete ve platformlarda köşe yazıları ve analizleri yayınlamaktadır. Aynı zamanda TV Net televizyonunda hazırladığı "Karşı Karşıya" programını sunmuştur.

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