Merve Özbey ve Fettah Can canlı yayında 'Evde Kal' diyecek Demirören Medya ve POLL Production iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Evde Kal' organizasyonunda Merve Özbey ve Fettah Can hayranlarıyla buluşuyor.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden yayınlanan konserleriyle devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenlerinin verdikleri konser ve canlı yayınların bugünkü konuğu Merve Özbey ile Fettah Can olacak.

Merve Özbey ve Fettah Can aynı yayında bir araya gelerek önce hayranlarıyla söyleşecek, ardından da konser verecek. Özbey, türkülerden pop müziğe kadar uzanan geniş bir repertuvar ile dinleyicilerle buluşurken Fettah Can ise sevilen şarkıları ve gitarı ile misafirlere romantik bir akşam yaşatacak. Yayın ve konser 24 Nisan Cuma saat 21.30'da https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Merve Özbey ve Fettah Can'ın ardından Hande Yener, Hakan Altun ile Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki ile Rafet El Roman ile organizasyon devam edecek.

- İstanbul

Kaynak: DHA