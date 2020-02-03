Merve Özbey kimdir? Merve Özbey kaç yaşında nereli? Kenan Koçak kimdir?

03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41

Merve Özbey, kendi şarkıları ve albümleri dışında farklı sanatçıların albümlerine de konuk oldu. Vokallik yaparak sanat camiasına adım atan Özbey, birçok başarılı isimle birlikte çalıştı. Erdem Kınay'ın Duman şarkısına eşlik ederek büyük bir kitleye ulaştı.

MERVE ÖZBEY KİMDİR?

Güzel şarkıcı Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurum'ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. O dönemler vokal olan Özbey'i, usta ses Ebru Gündeş keşfetmiştir. Böylelikle Ebru Gündeş'in vokalliği ile başladığı yolda; Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlerle çalıştı.

EBRU GÜNDEŞ TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ

Özbey, 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaştı ve başarılı sanatçının ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı çalışmalar sonrasında solo albüm hazırlıklarına girişti.

2015 Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi çıktı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi. Merve Özbey, 1.63 boyundadır.

Solo albümler

Yaş Hikayesi (2015)

Devran (2019)

KENAN KOÇAK KİMDİR?

Ünlü sanatçıyla evlilik hazırlıkları yapan Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu ancak inşaat alanında kariyerine devam ediyor.