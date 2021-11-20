Merve Özbey - Kendine Dünya şarkı sözleri! 'Kendine Dünya' sözleri nelerdir?
Merve Özbey'in yeni şarkısı Kendine Dünya, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 170 bin izlenme ve 6 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Merve Özbey - Kendine Dünya şarkı sözleri! 'Kendine Dünya' sözleri nelerdir?
Merve Özbey - Kendine Dünya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
MERVE ÖZBEY - KENDİNE DÜNYA SÖZLERİ
Ayıplarım, kayıplarım, hala zaaflarım var
Sıkıntılı, uçması zor, kırılmış kanatlarım var
****
Kararlar vermiş yine yar benim adıma
Değmeyin ne olur yalnızlığıma
İnelim derine
Vuralım dibine
Götürür yası da dökeriz Ege'ye
****
Dönüyor hep kendine dünya
Sormadı hiç hatrımı asla
Kalbini gel kalbime yasla özlediysen
Ya da git yine kendini kurtar
Yeni bir ten eskiyi yırtar
Aşk için hiç ölmediysen
****
Dönüyor hep kendine dünya
Sormadı hiç hatrımı asla
Kalbini gel kalbime yasla özlediysen
Ya da git yine kendini kurtar
Yeni bir ten eskiyi yırtar
Aşk için hiç ölmediysen
****
Ayıplarım, kayıplarım, hala zaaflarım var
Sıkıntılı, uçması zor, kırılmış kanatlarım var
****
Kararlar vermiş yine yar benim adıma
Değmeyin ne olur yalnızlığıma
İnelim derine vuralım dibine
Götürür yası da dökeriz Ege'ye
****
Dönüyor hep kendine dünya
Sormadı hiç hatrımı asla
Kalbini gel kalbime yasla özlediysen
Ya da git yine kendini kurtar
Yeni bir ten eskiyi yırtar
Aşk için hiç ölmediysen
****
Dönüyor hep kendine dünya
Sormadı hiç hatrımı asla
Kalbini gel kalbime yasla özlediysen
Ya da git yine kendini kurtar
Yeni bir ten eskiyi yırtar
Aşk için hiç ölmediysen
****
Dönüyor hep kendine dünya
Sormadı hiç hatrımı asla
Kalbini gel kalbime yasla özlediysen
Ya da git yine kendini kurtar
Yeni bir ten eskiyi yırtar
Aşk için hiç ölmediysen
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Söz-Müzik: Zeki Güner
Düzenleme:Celil Yavuz
Yönetmen: Gülşen Aybaba
Haberler.com - Gündem