Merve Özbey - Kendine Dünya şarkı sözleri! 'Kendine Dünya' sözleri nelerdir?

Merve Özbey - Kendine Dünya şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

MERVE ÖZBEY - KENDİNE DÜNYA SÖZLERİ

Ayıplarım, kayıplarım, hala zaaflarım var

Sıkıntılı, uçması zor, kırılmış kanatlarım var

****

Kararlar vermiş yine yar benim adıma

Değmeyin ne olur yalnızlığıma

İnelim derine

Vuralım dibine

Götürür yası da dökeriz Ege'ye

****

Dönüyor hep kendine dünya

Sormadı hiç hatrımı asla

Kalbini gel kalbime yasla özlediysen

Ya da git yine kendini kurtar

Yeni bir ten eskiyi yırtar

Aşk için hiç ölmediysen

****

Dönüyor hep kendine dünya

Sormadı hiç hatrımı asla

Kalbini gel kalbime yasla özlediysen

Ya da git yine kendini kurtar

Yeni bir ten eskiyi yırtar

Aşk için hiç ölmediysen

****

Ayıplarım, kayıplarım, hala zaaflarım var

Sıkıntılı, uçması zor, kırılmış kanatlarım var

****

Kararlar vermiş yine yar benim adıma

Değmeyin ne olur yalnızlığıma

İnelim derine vuralım dibine

Götürür yası da dökeriz Ege'ye

****

Dönüyor hep kendine dünya

Sormadı hiç hatrımı asla

Kalbini gel kalbime yasla özlediysen

Ya da git yine kendini kurtar

Yeni bir ten eskiyi yırtar

Aşk için hiç ölmediysen

****

Dönüyor hep kendine dünya

Sormadı hiç hatrımı asla

Kalbini gel kalbime yasla özlediysen

Ya da git yine kendini kurtar

Yeni bir ten eskiyi yırtar

Aşk için hiç ölmediysen

****

Dönüyor hep kendine dünya

Sormadı hiç hatrımı asla

Kalbini gel kalbime yasla özlediysen

Ya da git yine kendini kurtar

Yeni bir ten eskiyi yırtar

Aşk için hiç ölmediysen

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Söz-Müzik: Zeki Güner

Düzenleme:Celil Yavuz

Yönetmen: Gülşen Aybaba

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