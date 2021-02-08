Merve Oflaz aşkını ilan etti! İşte Oflaz'ın sevgilisi
08.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:50
İş işnsanı Allan Hakko ile gözlerden uzak aşk yaşayan Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. İşte o kareler...
Aşk yaşadıklarını iddialarını her fırsatta reddeden Merve Oflaz ile Allan Hakko çifti, paylaştıkları fotoğraf ile aşk yaşadıklarını ilan etti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçiren ikili geçirdikleri eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: Snob Magazin