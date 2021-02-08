Merve Oflaz aşkını ilan etti! İşte Oflaz'ın sevgilisi
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Merve Oflaz aşkını ilan etti! İşte Oflaz'ın sevgilisi

08.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:50
Merve Oflaz aşkını ilan etti! İşte Oflaz'ın sevgilisi

İş işnsanı Allan Hakko ile gözlerden uzak aşk yaşayan Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. İşte o kareler...

Aşk yaşadıklarını iddialarını her fırsatta reddeden Merve Oflaz ile Allan Hakko çifti, paylaştıkları fotoğraf ile aşk yaşadıklarını ilan etti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta sonunu Uludağ'da snowboard yaparak geçiren ikili geçirdikleri eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.



Kaynak: Snob Magazin

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