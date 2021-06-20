Merve Mina Yıldırım kimdir? FOX TV Çalar Saat'in sunucusu Merve Mina Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çalar Saat Hafta Sonu programındaki başarısıyla dikkatleri çeken güzel sunucu ve muhabir Merve Mina Yıldırım, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. 5 Mayıs 2018'den itibaren sunduğu Benden Söylemesi adlı programıyla da tanınan Merve Mina Yıldırım kimdir? FOX TV Çalar Saat'in sunucusu Merve Mina Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir?

Çalar Saat Hafta Sonu programındaki başarısıyla dikkatleri çeken güzel sunucu ve muhabir Merve Mina Yıldırım, son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta.5 Mayıs 2018'den itibaren sunduğu Benden Söylemesi adlı programıyla da tanınan Merve Mina Yıldırım kimdir? FOX TV Çalar Saat'in sunucusu Merve Mina Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir?

MERVE MİNA YILDIRIM KİMDİR?

Merve Mina Yıldırım 15 Kasım 1987 yılda İstanbul doğmuştur. Özel Marmara Radyo TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi, Maltepe Üniversitesi mezunudur. Haber muhabiri, televizyon programı sunucusudur.

Meslek hayatına Lise 2. sınıfta Atv Haber'de staj yaptığı dönemde adım atarken hem diksiyon hem de İngilizce eğitimi aldı. Staj bittikten sonra Star Tv Magazin Servisinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Kültür, sanat ve magazin alanında hem kendisini geliştirmiş hemde röportajlar yaptı. Sonrasında Kanal D Magazin ve TRT Müzik ile sunuculuk ve spikerlik kariyerini sürdürdü.

Haberleri sunarken önünde yazı olmadığını ve doğaçlama anlattığını belirten Merve Yıldırım 8 yılı aşkın bir süre muhabirlik yapıyor. Fox Haber Merkezi'nde Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Murat Güloğlu ve Gülbin Tosun'un sunduğu haber bültenlerine canlı bağlantılar yaptı.

25 Mayıs 2018'den itibaren sunduğu Benden Söylemesi adlı programıyla da tanınan güzel sunucu Merve Mina Yıldırım, 20 Temmuz 2019'dan bu yana FOX TV'de sabahın ilk ışıklarında güne damgası vuran ve yeni günde etkisini gösterebilecek haberlere yer veren ve önemli konuları ağırlayan Çalar Saat Hafta Sonu ile de karşımızda.

1.70 boyunda ve 57 kilo olan güzel muhabir ve sunucu Merve Yıldırım bekardır.