Merve Çolak Dereli, Luva Klinik'teki iki büyük yeniliği açıkladı

Estetik ve kozmetik uygulamalarına son yıllarda erkeklerin de ilgisi arttı. Luva Klinik'in yöneticisi Merve Çolak Dereli, yoğun istek üzerine hizmet kapsamlarına saç ekimini de dahil ettiklerini açıkladı. Dereli ayrıca Luva Klinik'in polikliniğe dönüşeceğini söyledi.

Pandemi döneminde estetik uygulamalarına ilgi tüm dünyada arttı. Karantina günleri, iyileşme sürecini evinde geçirmek isteyenler için fırsat yarattı. İstanbul-Ataşehir'de hizmet veren Luva Klinik'in yöneticisi Merve Çolak Dereli, yalnızca kadınların değil erkeklerin de estetik ve kozmetik uygulamalarına son dönemde büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

POLİKLİNİK OLUYOR

Erkeklerin estetiğe olan ilgisinde sosyal medyanın da etkili olduğunu dile getiren Merve Çolak Dereli, Luva Klinik'e başvuran erkeklerin yoğun talebi üzerine saç ekimini de yapmaya başladıklarını söyledi: "Daha önce kliniğimizde saç ekimi yapmıyorduk. Ancak o kadar çok istek oldu ki, bu hizmeti de vermeye başladık. Kliniğimizle ilgili önemli bir karar daha aldık. Luva Klinik artık poliklinik olarak hizmet verecek. Gerekli tüm çalışmaları tamamlayarak ekibimizi büyüttük. Son teknoloji cihazlarımız ve uzman ekibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler