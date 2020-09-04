Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
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Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile olan aşkı bir ay sürmeden bittiği iddia edildi. Boluğur, Burak Dayı'yı Instagram hesabından çıkardığı da görüldü.

04.09.2020 23:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 00:03

Sosyal medyadan tanıştığı Burak Dayı ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Boluğur mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre, Burak Dayı'yı Instagram hesabından takipten çıkaran Merve Boluğur, beraber çekilen fotoğrafları da profilinden kaldırdı. Sosyal medyada aşklarından övgüyle bahsedilen ikilinin birlikteliği bir ay sürmeden bitti.

Paylaştığı fotoğraflarında B ve M harflerinin olduğu kolyesinden B'yi çıkartan güzel oyuncu, ayrılık söylentilerini de iyiden iyiye güçlendirdi. Öte yandan iki ismin de çekildiği fotoğrafları profillerinden kaldırdığı görüldü.

KOLYEYİ DE ÇIKARMIŞ

Boluğur'un dün paylaştığı fotoğrafta kolyenin olmadığı görüldü. Güzel mankenin fotoğrafın açıklamasına "Şükür" notunu da düşmesi dikkatlerden kaçmazken, iki isimden de konuya dair bir açıklama gelmedi.

Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi
Haber Yorumları (1)
YAHYA: Yeniden demokrasi esiyor :))))
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