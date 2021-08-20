Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak sık sık paylaştığı pozlar ve açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur, reklam paylaşımlarının fiyatlarında artışa gitti. Daha önce 30 bin TL talep eden Boluğur, paylaşımlarının fiyatını 50 bin TL'ye yükseltti.

Bir zamanların popüler dizisi "Acemi Cadı" ile şöhrete kavuşan Merve Boluğur zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı çok etkili bir şekilde kullanan ünlü isim, Instagram'da 3,6 milyon takipçi sayısına ulaştı.

REKLAM PAYLAŞIMLARININ FİYATINI YÜKSELTTİ

Paylaştığı reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL talep eden Merve Boluğur, artan takipçi sayısı ile birlikte artık reklam fiyatını da 50 bin TL'ye yükseltti.

Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı

YENİ KLİBİYLE DÖNECEK

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu bu yılın başlarında iki şarkı hazırladığını ve çok yakında klip çekeceğini duyurmuştu. Yaptığı bir soru cevap etkinliğinde Boluğur, konu ile alakalı olarak "Sözlerini yazdım. Senaryom da hazır. İyi bir ekiple çekeceğim. Genç yeteneklere şans vermek istiyorum ekipte." diyerek yakında yeni klibiyle döneceğinin sinyalini vermişti.

Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı
Emre İliksiz
Haberler.com
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Gervinho Mert Günok Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.08.2021 21:21:17. #1.13#

title