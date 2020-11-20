Merve Boluğur kural tanımıyor! Her yerde maskesiz...

Yemek sonrası mekandan bir erkek arkadaşıyla çıkan oyuncu yine maskesizdi.

Yemek sonrası mekandan bir erkek arkadaşıyla çıkan oyuncu yine maskesizdi. Daha önce iki kez maskesiz dolaştığı için ceza kesilen Boluğur'a "Neden maske takmıyorsunuz?", "Son zamanlarda hiç test yaptırdınız mı?" soruları yöneltildi. Oyuncu, soruları yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi.

Yanındaki arkadaşı, Merve Boluğur'un görüntülenmesini böyle engellemeye çalıştı.

Kaynak: Hürriyet