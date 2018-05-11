Oyuncu Merve Boluğur Katıldığı Etkinlikte Rujlarını 40 Liradan Davetlilere Sattı

Bir ruj markası çıkaran oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün başka bir markanın sponsor olduğu etkinliğe koliyle getirdiği rujlarını davetlilere 40 liradan sattığı öne sürüldü.

DİZİ VE FİLM PROJELERİNE ARA VERMİŞTİ

Geçtiğimiz Mart'ta rol aldığı dizinin yayından kalkmasının ardından Merve Boluğur, dizi ve film projelerine ara vermişti.

RUJ SATIŞLARINI ARTIRMAK İÇİN HER YOLU DENİYOR

Boşandıktan sonra Etiler'de aylığı 5 bin liralık daire kiralayan 30 yaşındaki oyuncu, rujlarının satışlarını artırmak için her şeyi denemeye başladı.

MAKYAJ EĞİTİMİNE GİTTİ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün makyöz Serhat Şen'in düzenlediği makyaj eğitimine gitti.

BİR KOLİ RUJ ÇIKARIP DAVETLİLERE SATMAYA BAŞLADI

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'in modellik yaptığı etkinliğe giderken yanına kendi adını taşıyan rujlarından alan Merve Boluğur, bir koli ruju etkinliğin ortasında çıkarıp davetlilere satmaya çalıştı.

RUJLARINI 40 TL'DEN SATTI

Boluğur'un rujlarını 40 TL'den satışa sunduğu iddia edildi.