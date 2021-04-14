Merve Boluğur'dan "Kendine bakıp analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak cevap

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya üzerinden "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" diye soran takipçisine verdiği cevapla yine gündem oldu.