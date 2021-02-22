Mert Yaşar ne dedi? Mert Yaşar Özlem Zengin'e ne demek istedi? Mert Yaşar kimdir, ne iş yapıyor?

AK Partili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar ne dedi? Mert Yaşar Özlem Zengin'e ne demek istedi? Mert Yaşar kimdir, ne iş yapıyor?