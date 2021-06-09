Mert İlgar Yeni Single Projesine Başladığının Müjdesini Verdi.
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Mert İlgar Yeni Single Projesine Başladığının Müjdesini Verdi.

Mert İlgar Yeni Single Projesine Başladığının Müjdesini Verdi.
Bültenler - Haberler | Güncel

Ünlü müzisyen Mert İlgar, "Yeni bir single projesinin startını verdik. Şarkımız Burhan Bayar'a ait. İsmine gelince son dönemde yaşadığımız sürece çok uyan bir isim' Bu da Geçer' olarak belirledik. Bu şarkıya çok güveniyorum. Burhan Bayar zaten duayen bir isimdir. Onun şarkısını icra etmekten son derece memnunum. Mert İlgar, Projenin ve klibin hazırlanma aşaması bitti. Daha yolumuz uzun. Çok çalışıp, emeklerimizin karşılığını alacağız." şeklindeki ifadeleri ile dikkat çekti.

Ünlü müzisyen Mert İlgar, Burhan Bayar eseri olan, Bu da Geçer adlı parçayı kemanıyla yorumlayacak. "Projenin klip ve kayıt aşamasına şimdiden start verildi. Proje, Azad Üzüm'ün plak şirketi olan'Melodi Müzik Yapım' etiketiyle yakında tüm dinleyicilerle buluşacak. Bundan sonra başka sürprizlerimiz de olacak." diyen Mert İlgar, albümde sürprizlerin de olacağının vurgusunu yaparak şimdiden spoiler verdi.

sanatçı bir aileden gelen Mert İlgar "Ben müziğin içinde doğdum.. Ben çocukluğumda en çok kemanın sesine âşıktım. Biri keman çaldığı zaman yanından ayrılmak istemezdim. Zamanla babam bana da keman aldı ve çalmaya başladım. Şimdi bu kadar başarılı olduysam bunu aileme ve doğduğum büyüdüğüm ortama borçluyum." Dedi.

1995 İzmir doğumlu olan Mert İlgar, ilk müzik eğitimini klarnet sanatçısı olan babası Mehmet İlgar'dan almıştır. Müziğe olan üstün yeteneği sayesinde genç müzisyen, Ümit Yaşar, Linet, Gökhan Özen ve Lara gibi ünlü isimlerle birlikte sahne almıştır. Aynı zamanda organizasyonlarda ailesi ile birlikte sahne almaya devam eden Mert İlgar bu gün geldiği duruma ailesinin katkılarının çok büyük olduğunu her daim dile getirmektedir.

Kaynak: Bültenler

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