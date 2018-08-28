Mert Fırat, Kına Gecesinde Salona Taht Üstünde Giriş Yapan Sevgilisi İdil Fırat'dan Dolayı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu
Evliliklerinde hızlı adımlarla ilerleyen Mert Fırat ile sevgilisi İdil Fırat'ın kına gecesi, sosyal medyada çok ses getirdi. Takipçiler, İdil Fırat'ın taht üstünde salona giriş yapmasını eleştirdi.
Jet hızıyla başlayan aşkları nikahla sonlanan Mert Fırat'la İdil Fırat, dün akşam kına gecesi düzenledi. Çiftin kına gecesi, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
KINA SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GERÇEKLEŞTİ
Duruşuyla gönülleri fetheden Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.
SALONA TAHT İLE GİREN İDİL FIRAT SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat, salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girdi.
İşte sosyal medyadan yapılan eleştirilerden bazıları;
YORUMLAR (10)
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Mert Firat ve Idil Hanim bu sizin kina geceniz ve siz boyle uygun gordunuz sekilcilige aldanmiyoruz simarmak sizin de hakkiniz cunku en mutlu gununuz sonucta hergun tahtla gezmiyorsunuz mutlulugunuz daim olsun ( Sadece unutmayin burasi Turkiye Bu ulke de insanlar azicik bir yanlisinizi gorse hemen yipratici yorumlar yaparlar cunku laf atanlarin hepsi cennetteki melekler cunku hepsi cok temiz )Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Görmemiş EZİKLERRRR Umarım 1 Saat içinde ayrılırsınız gösteriş meraklısı dangozlar !!!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Varmı hala taht meraklısı.bence iğrenç.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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klasik solcu en buyuk yiyici bunlar ama lafa geldimi insanlık adalet barış derlerCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Keşke böyle kocam olsaCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır