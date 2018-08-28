Mert Fırat, Kına Gecesinde Salona Taht Üstünde Giriş Yapan Sevgilisi İdil Fırat'dan Dolayı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Mert Fırat, Kına Gecesinde Salona Taht Üstünde Giriş Yapan Sevgilisi İdil Fırat'dan Dolayı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Evliliklerinde hızlı adımlarla ilerleyen Mert Fırat ile sevgilisi İdil Fırat'ın kına gecesi, sosyal medyada çok ses getirdi. Takipçiler, İdil Fırat'ın taht üstünde salona giriş yapmasını eleştirdi.

Jet hızıyla başlayan aşkları nikahla sonlanan Mert Fırat'la İdil Fırat, dün akşam kına gecesi düzenledi. Çiftin kına gecesi, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

KINA SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GERÇEKLEŞTİ

Duruşuyla gönülleri fetheden Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

SALONA TAHT İLE GİREN İDİL FIRAT SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat, salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girdi.

İşte sosyal medyadan yapılan eleştirilerden bazıları;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (10)

  • AYSE :
    Mert Firat ve Idil Hanim bu sizin kina geceniz ve siz boyle uygun gordunuz sekilcilige aldanmiyoruz simarmak sizin de hakkiniz cunku en mutlu gununuz sonucta hergun tahtla gezmiyorsunuz mutlulugunuz daim olsun ( Sadece unutmayin burasi Turkiye Bu ulke de insanlar azicik bir yanlisinizi gorse hemen yipratici yorumlar yaparlar cunku laf atanlarin hepsi cennetteki melekler cunku hepsi cok temiz )
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • FAHRETTİN DELİFİŞEK:
    Görmemiş EZİKLERRRR Umarım 1 Saat içinde ayrılırsınız gösteriş meraklısı dangozlar !!!
    Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.