Mert Fırat, Kına Gecesinde Salona Taht Üstünde Giriş Yapan Sevgilisi İdil Fırat'dan Dolayı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Jet hızıyla başlayan aşkları nikahla sonlanan Mert Fırat'la İdil Fırat, dün akşam kına gecesi düzenledi. Çiftin kına gecesi, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

KINA SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GERÇEKLEŞTİ

Duruşuyla gönülleri fetheden Mert Fırat ile evlenmeye hazırlanan İdil Fırat'ın kına gecesi Pazartesi gecesi Erol Yıldırım imzalı organizasyonla Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

SALONA TAHT İLE GİREN İDİL FIRAT SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Mert Fırat ile 8 Eylül'de evlenecek olan İdil Fırat, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısı'nda kına yaptı. İdil Fırat, salona 4 kişinin taşıdığı taht şeklindeki 'tefour' üzerinde girdi.

İşte sosyal medyadan yapılan eleştirilerden bazıları;