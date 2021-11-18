Mert Baltürk: Dans ve oyunculuk benim için önemliydi, bu alanlarda kendimi geliştirdim!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mert Baltürk, "İnsan üniversitede hangi bölümü okursa okusun yapmak istediği şey farklıysa ister istemez o alana yöneliyor. Bu, insandaki yaşama arzusu gibi bir şey. Ben de üniversite Sivili Havacılık Bölümü üzerine eğitim alsam da isteklerim biraz daha farklı. Dans etmeyi seviyorum, oyunculuk benim için çok önemli. Bu nedenle özellikle bu iki alana yöneldim. Kendimi bu alanlarda geliştirmeye çalıştım. İstediğim işi yapıyorum. Genç yaşta ne yapmak istediğimi bulduğum için mutluyum." sözleriyle mesleğiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

İnsan Yapmayı Sevdiği Şeye Yöneldiğinde Hayattan Zevk Almaya Başlıyor

İnsanın yapmak istediği şeylere yönelmesi gerektiğini vurgulayan Mert Baltürk, "Şu anda dansçı ve oyuncu olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Dans eğitmenliği, klip-sahne koreograflığı, oyunculuk ve modellik yapıyorum. İlgilerim birbirinden farklı gibi dursa da aslında bir zincir gibi birbirlerine bağlı. Başarılı dansçı, birçok yerli-yabancı sanatçı ile çalışmakta ve Marshmello, Arash, Aleyna Tilki, İrem Derici, Melek Mosso, Ebru Yaşar, Feride Hilal Akın, Emir Can İğrek, Aşkım Kapışmak ve Warner Music Turkey gibi isimlerlesanatçılarla çalışıyor olmak benim için çok özel. Hayata bakış açım, yaptığım işlerle örtüşüyor. Tek bir alanda değil de birçok alanda kendimi geliştirmek, olaylara farklı bakabilmemi de sağlıyor." ifadelerinde bulundu.

"Yılın En Dikkat Çeken Dansçı ve Koreografı" Ödülüyle Bu Alanda Çalışmalarımı Sürdürmem Gerektiğini Anladım

Açıklamalarını sürdüren Mert Baltürk, "Yaptığım çalışmaların takdir edildiğini düşünüyorum. Bunun en büyük göstergelerinden biri de 'Yılın En Dikkat Çeken Dansçı ve Koreografı" ödülünü almam. Elbette bu ödül, çalışmalarımı sürdürebilmem için bir itici güç aldı. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. İstemek, gerçekten de başarmanın yarısı. Bir dizi projesinde olmayı da istiyorum. Bu konuda da çeşitli çalışmalarım var. Hayallerime bir sınır koymuyorum, yapabildiğimi düşündüğüm her güzel şeyi hayal ediyorum." sözleriyle hem dansçı hem de oyuncu olarak çalışmalarını sürdüreceğinin vurgusunu yaptı.

Mert Baltürk, aynı zamanda oyunculuk eğitimine de sahiptir. Marifetleri sadece bunlarla sınırlı olmayan yetenekli sanatçının kendi imzasını taşıyan dizi-klip dans, oyunculuk coverları bulunmakta ve bütün bunlar tüm Türkiye tarafından dikkat çekmeyi başarmaktadır. Yaptığı coverlar arasında ise Masumlar Apartmanı, Peşimde, Cancer gibi gündemde olan önemli projeler yer almaktadır.

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