Mersinliler, tam kapanmanın ardından sahile akın etti

MERSİN (İHA) – Mersinliler, korona virüs önlemleri kapsamında tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahile akın etti.

MERSİN (İHA) – Mersinliler, korona virüs önlemleri kapsamında tam kapanmanın sona ermesinin ardından sahile akın etti. 17 gün boyunca evlerinden çıkamayan Mersinliler, güzel havanın tadını çıkarmak için sahili doldururken, kimi kitap okudu, kimi dans etti, kimi yemek yedi, kimi de deniz kenarında kayalara oturarak denizin tadını çıkardı.

Türkiye genelinde 29 Nisan akşamı başlayan ve bu sabah sona eren 17 günlük tam kapanma sonrasında güneşli ve güzel bir havaya uyanan Mersinliler, kendilerini sokağa attı. Hava sıcaklığının neredeyse 30 dereceyi bulduğu kentte, günlerdir evlerinde kapalı kalan vatandaşlar sahile koştu. Bazı vatandaşlar, sandalyelerini alıp denize karşı yemeklerini yerken, bazıları da çimlerin üzerinde sohbet etmeyi seçti. Sahilde bisiklet sürenler ve balık tutanların yanı sıra kayalara oturup denizi seyre dalanlar da dikkat çekti. Dans eden gençlerin yanı sıra bazıları da açık havada kitap okumanın keyfini yaşadı.

17 gün boyunca evde kapalı kalmaktan çok bunaldıklarını belirten Mersinliler, güzel havanın tadını çıkarmak için sahile geldiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı