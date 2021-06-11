Mersinli Yörükler yağmur duasına çıktı

Mersin'in Erdemli İlçesinde Yörükler, 1700 rakımdaki tepede yağmur duasına çıktı.

Mersin'in Erdemli İlçesinde Yörükler, 1700 rakımdaki tepede yağmur duasına çıktı.

Karahıdırlı Mahalle Muhtarlığı ile Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği tarafından 1700 rakımlı Yapraklı tepesinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Daha sonra Erdemli Müftü vekili Muhammed Devlet tarafından yağmur duası yapıldı.

Yörük kadın ve çocuklarında ilgi gösterdiği yağmur duasında konuşan Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, Yörükler için yağmur ve suyun önemine değindi.

Duaların kabul olmasını dileyen Demirşen, "İnşallah bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer." dedi.

Karahıdırlı Hayır İşleri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da yağmur yağmadığı için mevsimin kurak geçtiğini belirtti.

Meyve ve sebzelerin susuz kaldığını aktaran Yılmaz, " Yağmur yağmadığı için bizde yağmur duasına çıktık. İnşallah yağmur yağar." ifadelerini kullandı.

Programa Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez