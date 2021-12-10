Mersinli tantuni ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersinli tantuni ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersinli tantuni ustaları, AA'nın
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Tantuni ustası Ferhat Sönmez, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", haber de Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karesini oyladı.

Kadem Şimşek ise sporda Sefa Karacan'ın "Renklerin dansı", haber de Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşamda Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafına oy verdi.

Mahir Bozan da sporda Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşamda Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", haber de ise Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı" adlı fotoğrafını seçti.

Oylamaya katılmaktan memnuniyetlerini dile getiren tantuni ustaları, oylamada çok güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

Yasak yere park edilen otomobile mahalle sakinlerinden tepki! Çöplerini üzerine bıraktılar

 Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title