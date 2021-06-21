Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu
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Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu

Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç adayın yarıştığı SS.70 Nolu Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üç adayın yarıştığı SS.70 Nolu Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu.

1997 yılında kurulan ve 93 üyesi bulunan SS.70 Nolu Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifi seçimli olağan genel kurulunu Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Muslu Karakaya, katip üyeliğini Hüseyin Ali Uğurluel ve Mehmet Ali Dağhan'ın yaptığı kongre de başkanlık için mevcut başkan Hüseyin Ünsal ile birlikte Oktay Baldan ve Hakan Şimşek yarıştı. Kongrede kullanılan oyların 33'ünü alan Oktay Baldan kooperatifin yeni başkanı oldu. 1 oy geçersiz sayılırken, Hüseyin Ünsal 30, Hakan Şimşek ise 29 oy aldı.,

Kongreye katılan tüm üyelere teşekkür eden yeni başkan Oktay Baldan, devraldıkları SS.70 Nolu Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifi bayrağını birlik ve beraberlik içerisinde daha yukarılara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Yönetim olarak gerekli birikim ve donanıma sahip olduklarını belirten Baldan "Gelişen piyasa şartlarına ayak uydurabilen, çalışılan fabrikalarla daha uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak üstün bir müşteri memnuniyeti sağlayacağız. Üyelerimizin refah seviyesini arttırmak için gerekli bilgi ve donanımlara sahip bir ekibiz. Önemli çalışmalara imza atıp, kooperatifimizi ulusal bir marka değeri kazandırmak için göreve geldik. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Oktay Baldan başkanlığındaki SS.70 Nolu Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi Mahmut Yenen, Halil Şengir, Veli Çakmak, Ali Osman Candemir ve Mahmut Kaya'dan oluşurken, denetim kurulu ise Şerafettin Budak, Kadir Ağar ve Güngör Uğurluel'den oluştu. - MANİSA

Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu
Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu
Mersinli Köyü Taşıyıcılar Kooperatifinde yeni başkan Oktay Baldan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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