Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi
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Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitliklere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve diğer protokol üyeleri Tarsus Şehitliği'nde düzenlenen programda, şehitlerin kabrine karanfil bırakıp dua okudu.

Anamur ilçesinde de şehit uzman çavuş Atanur Bal'ın kabri ziyaret edildi, karanfil bırakıldı.

Erdemli Belediyesi bünyesindeki kadın mehteran ekibi ise Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda gösteri sundu.

-Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde ve Nursan Merkez Camisi'nde şehitler için çeşitli programlar düzenlendi.

İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu.

İlahiler de söylenen programda şehitler için dua edildi.

Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi
Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi
Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi
Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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