Mersin Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kadın Basketbol Takımı, transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Geçen sene play-offlarda istediği sonucu elde edemeyen Mersin Üniversitesi, bu yıl daha iyi kadro ile lige iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına hız veren ekip, ilk olarak antrenör değişikliğine gitti. Takımın başına Mustafa Secerlioğlu'nu getiren MEÜ Spor Kulübü, hocanın raporu doğrultusunda Pınar Turan, Selvin Türmen, Cansu Yetiş ve Julia Suazan Demirer'i renklerine bağladı. Ayrıca yabancı oyuncuda da 1.90 boyundaki Ariel Butts ile anlaştı.



Kulüp Başkanı Doç. Dr. Yunus Yıldırım, transfer çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Antrenör Mustafa Secerlioğlu'nun verdiği rapor doğrultusunda atıcı ve bir 4 numara ile görüşmeyi sürdürdüklerini belirten Yıldırım, genç oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte transfer çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.



Geçtiğimiz sezon 20 takımın olduğu ligde 25 galibiyet, 13 mağlubiyet alan Mersin ekibi, ligi 6. sırada tamamlamıştı. Oynadığı 38 maçta rakip potalara 2 bin 504 sayı atan Güney ekibi, potasında ise 2 bin 386 sayı gördü. - MERSİN