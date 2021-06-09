MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ
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MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde her yaz ziyaretçi akınına uğrayan Tarsus Şelalesi, kuraklık nedeniyle adeta kurudu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde her yaz ziyaretçi akınına uğrayan Tarsus Şelalesi, kuraklık nedeniyle adeta kurudu.

Tarsus Şelalesi'nin çağlayan görüntüsünü sağlayan Berdan Barajı'nın 14 kilometrelik kolu olan Berdan Irmağı'nda kurak giden hava, su seviyesinin azalmasına neden oldu. Bir yıl önceki muhteşem görüntüsü ziyaretçilerine görsel şölen sunan şelale, kuraklık nedeniyle adeta kurudu. Şelaleyi ziyaret etmek isteyen misafirler, gördükleri manzara karşısında üzüntülerini gizleyemedi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veysi Avcı, "Kuralık bu yıl Tarsus'u olumsuz etkiledi. Bölgemizde yoğun şekilde yapılan tarım nedeniyle şelaleye bırakılan su seviyesi azalınca, eski görüntüsü kayboldu" dedi.

MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ
MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ
MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ
MERSİN TARSUS ŞELALESİNİN GÖRÜNTÜSÜ ZİYARETÇİLERİ ÜZDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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