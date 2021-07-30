Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında yangın çıktı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

MERSİN - Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mahallesi'ndeki Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir çivi üretim fabrikasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ilk etapta bölge içerisindeki söndürme ekipleri, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, yangın fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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