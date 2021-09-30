Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Erdemli sahillerine ulaşan atıklarla ilgili kumsalda ve denizde temizlik çalışmalarına devam edildi.

Erdemli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Talat Göktepe Anık Parkı sınırlarındaki kumsalda görülen atıkları imha edilmek üzere topladı.

Periyodik olarak devam eden çalışmalar neticesinde kumsaldaki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Akçiçek, burada yaptığı açıklamada, petrol sızıntısının temizlenmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Akçiçek şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki sahil şeridimize bulaşmış petrol partiküllerini topladık. Her yerde olduğu gibi devletimiz ayakta tüm imkanları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Gelen ihbarları da değerlendirmek sureti ile kontrollerimizi aralıksız sürdüreceğiz."

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKKYPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki saldırılar) Terör örgütü PKK/YPG'nin bu bölgelerdeki varlığının sonlandırılmasıyla ilgili Rusya ile varılan...

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak Suriye'de Rusya'yla birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz.

 Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı

Arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken yola fırlayan çocuk, arabanın altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Yiğit Marcus Aral
Spor Abdullah Avcı Valentin Rosier Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Fatma Şahin Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının temizlik çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 16:42:41. #1.12#