Mersin polisi sahte paraya karşı uyardı
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Mersin polisi sahte paraya karşı uyardı

Mersin polisi sahte paraya karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin polisi, kurban satış yerlerinde broşürler dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Mersin polisi, kurban satış yerlerinde broşürler dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satış yerlerini ziyaret ederek, satıcıları sahte paraya karşı uyarıp, gerçek ve sahte paranın farklarını anlattı. Dağıttıkları broşürler ve anlattıkları bilgilerle satıcıların dolandırıcıların oyunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çeken ekipler, sahte para ve tırnakçılığı anlama yöntemlerini anlatarak satıcılara 'dolandırıcı kurbanı olmayın' uyarısında bulundu. Çalışmalarda bir polis memuru da satıcılara sahte para ve gerçek paranın nasıl anlaşılacağını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

Kurbanlık satışındaki pazarlık esnasında pazara gelen polislerin uyarılarını dikkate alacaklarını kaydeden satıcı Ramazan Ölmez, "Polislerimiz sağ olsunlar, buraya kadar gelerek bizleri bilgilendirdi. Bundan sonra sahte ile gerçek paranın arasındaki farkı anlayabileceğiz. Çok faydalı bir çalışma oldu" dedi.

Emniyet yetkilileri, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında vatandaşlara sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini bildirdi. - MERSİN

Mersin polisi sahte paraya karşı uyardı
Mersin polisi sahte paraya karşı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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