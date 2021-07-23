Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı
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Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı Mersin'in Silifke İlçesinde Kurban Bayramının son gönünde vatandaşların akınına uğrayan plajda adım atacak yer kalmadı.

Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde Kurban Bayramının son gönünde vatandaşların akınına uğrayan plajda adım atacak yer kalmadı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilini Silifke ilçesinde geçiren vatandaşlar, plajlara akın etti. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyenlerin özellikle Atakent Plajı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Plaja gelenlerin bazıları denizde yüzerken bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Mersin'deki sahiller ve tesisler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Sezon boyunca oldukça sıkıntı yaşayan esnafın yüzü, bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle bir nebze de olsa güldü. Bölgedeki tarihi ve turistik mekanlar da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı öncesi yüzde 70 oranında doluk oranına ulaşan turistik tesisler tatilin başlaması ile birlikte doluluk oranı yüzde 100 oranına ulaştı.

321 kilometrelik uzun bir kıyı şeridine sahip olan kentte Erdemli ilçesinin Limonluk, Ayaş, Kızkalesi, Silifke ilçesinin Narlıkuyu, Atakent, Arkum, Atayurt, Taşucu, Yeşilovacık ve Tisan sahillerine gelen tatilciler hem turizmcinin hem de esnafın yüzünü güldürdü. Tatilcilerden bazıları deniz, kum ve güneşin keyfini çıkartırken bazıları da tarihi ve turistik mekanlara akın ederek tatilinin keyfini çıkardı.

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, bayram öncesi yüzde 70 olan doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, yoğun ilgiden sektör temsilcileri olarak memnun kaldıklarını söyledi.

Küçük, bayram sonrasının da aynı şekilde devam etmesini beklediklerini ifade ederek, tatil için gelenlerin mutlaka rezervasyonlu olarak gelmelerini istedi.

İşletmeci Fatma Ateş ise "Silifke'nin nüfusu 120 bindi. Tatille birlikte bu nüfus 500 bine çıktı. Otel, pansiyon ve günübirlikçiler 4 günde sahillerimizi doldurdu. Bayramın dördüncü günüdeyiz. Umarım misafirlerimiz bizlerden memnun olmuştur" dedi.

Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı
Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı
Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı
Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı
Mersin plajlarında adım atacak yer kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi

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