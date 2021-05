Mersin plajları erken doldu, turizmcinin yüzü güldü

MERSİN plajlarında yaz sezonu erken açıldı.

MERSİN plajlarında yaz sezonu erken açıldı. Deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilciler plajları doldururken, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle ilgili her türlü hazırlıkları tamamladıklarını belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Turizmci Mehmet Şirin Öztop, "Ben inanıyorum 2021 yaz sezonunu dolu dolu geçireceğiz" dedi.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, kısmi ve tam kapanmadan bunalanlar, yasakların gevşetilmesi ve havanın ısınması ile birlikte sahillere, plajlara akın etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Doğu Akdeniz'in Turizm Başkenti Mersin 'in Erdemli İlçesi Kızkalesi tatil merkezi ve mavi bayraklı plajı başta olmak üzere çoğunluğu yerli olan turistler Mersin plajlarını doldu.'TURİZMCİLER MEMNUN'Hava sıcaklığının 27-30 derece, plajda hissedilen hava sıcaklığının 30-33 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 23-24 derece gösterdiği kentte mayıs ayındaki yoğunluk turizmcinin de yüzünü güldürdü. Geçen yıl mart ayından bu yana Covid-19 salgınından dolayı turizm sektöründe yaşanan durgunluk sonrası Kızkalesi Plajı'nda çevre illerden gelen yazlıkçılar, günübirlik gelenler, konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turistlerden oluşan görülmemiş bir yoğunluk yaşandı. Sığ denizi, temiz kumu ile çocuklu ailelerin uğrak noktası olan Kızkalesi'ne gelen tatilcilerin kimisi deniz ve güneşin tadını çıkarırken, kimisi kanoda kürek çekti, tekne turuna çıktı, tarihi Kız Kalesi'ni ve çevre örenleri gezdi. 'NEFES ALMAK İÇİN KIZKALESİ'NE GELDİK'Kızkalesi'ne Adana'dan ailesi ile tatile gelen bir çocuk annesi Gizem Aydın, "Adana'da yaşıyorum ama pandemi den dolayı inanılmaz bunaldık. Her vatandaş gibi evlerde sıkıldık. Nefes almak için Kızkalesi'ne geldik. Geçen yıllar ve önceki yıllara nazaran, şu an Mayıs ayı olmasına rağmen inanılmaz bir yoğunluk var. Sezon başlamadığı halde, çok güzel. Demek ki insanlar bizler gibi nefes almak için buraya Kızkalesi'ne gelmişler. İnsanlara moral oluyor aslında" diye konuştu.'2021 YAZ SEZONUNU DOLU DOLU GEÇİRECEĞİZ' Yaz sezonu için tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Turizmci Mehmet Şirin Öztop ise şöyle konuştu:

"Son 1 yıldır her ülkede olduğu gibi turizm sektöründe Covid-19 ile alakalı çok ciddi kayıplarımız oldu. Ama bizler de ciddi çalışmalar yaptık. Önümüzde 2021 yaz sezonu var. 1 Haziran itibarıyla işletmelerimiz kademe, kademe açılmış olacak. Bizlerde Kızkalesi'ndeki turizmciler, dernek üyeleri olarak sosyal mesafeyi ve hijyeni ön plana alarak işletmelerimizi 2021 yaz sezonuna hazırladık. Ben inanıyorum 2021 yaz sezonunu dolu, dolu geçireceğiz"

