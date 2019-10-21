Mersin ölmek üzereyken bulunan köpeği kaymakam sahiplendi

21.10.2019 11:02

Ölmek üzereyken bulunan köpeği Kaymakam sahiplendi

Mersin'in Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana'da Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan sokak köpeğine ve yanında getirilen bir kediyi sahiplendi. Hükümet Konağı'nda kedi ve köpeğe yer hazırlatan Emiroğlu, Köpeğimiz hükümet konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Büyüyünce bizi koruyacak dedi.

Mersinli seramik sanatçısı Nermin Elmalı, Adana Seyhan Nehri civarında ölmek üzere olan sahipsiz bir köpek buldu. Köpeği aracıyla yanına alan Elmalı, hayvanseverliğiyle bilinen Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu'na getirdi. Kaymakam Emiroğlu, köpek ile birlikte getirilen yavru kediyi de görünce onu da sahiplendi.

Daha önce görev yaptığı İzmit'ten gelirken iki kediyi getirerek evinde besleyen Kaymakam Emiroğlu, 'Hera' ismi konulan sahipsiz köpeğe Hükümet Konağı binasının bahçesinde kulübe yaptırdı. 'Risus' ismi verilen 3 aylık kediyi ise makam dinlenme odasında beslemeye başladı.

'BÜYÜYÜNCE BİZİ KORUYACAK'

Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin belirten Kaymakam Emiroğlu, Adana Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan köpeğimiz Hera'yı sahiplenip hükümet konağı bahçemizde bakıma aldık. Gerekli aşıları ve bakımı yapıldı. Şimdi biz onu koruyup besliyoruz daha sonra büyüdüğünde oda bizi koruyacak inşallah. Köpeğimiz Hükümet Konağı avlusunun yeni güvenlik elemanı. Esnaf besliyor, biz besliyoruz. Kedimizi ise büyüyünce evime götürüp besleyeceğim dedi.

'Hera' Hükümet Konağı binasına gelenler vatandaşların da ilgisiyle karşılanıyor.

Kaynak: DHA