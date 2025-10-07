Mersin'de sabah saatlerinde yaşanan kazada minibüsün kontrolden çıkarak yoldan savrulması sonucu büyük bir can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mersin minibüs kazasında kaç kişi öldü, ölenlerin isimleri açıklandı mı 7 Ekim Salı?

MERSİN MİNİBÜS KAZASINDA BİLANÇO AĞIR

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

KİMLİKLER HENÜZ AÇIKLANMADI

Kazaya ilişkin ölen ve yaralanan kişilerin kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı. Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürerken, kazaya dair detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.