Mersin Milli Eğitim Müdürü değişti mi?

Yaklaşık iki yıldır Burdur İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Muhammed Özdemirci, artık Mersin'de göreve başlayacak. Atamanın ardından "Mersin İl Millî Eğitim Müdürü değişti mi?" sorusu kamuoyunda merak konusu oldu.

MERSİN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ Mİ?

Burdur eğitim camiasında dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. 25 Ağustos 2023'ten bu yana Burdur İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Muhammed Özdemirci, alınan yeni atama kararıyla görev yerini değiştirdi. Görev süresi boyunca başarılı projelere imza atan Özdemirci, bundan sonra Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Mersin'de eğitim yönetimini üstlenecek. Böylece Özdemirci, Mersin İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevine devam edecek.

MUHAMMED ÖZDEMİRCİ'NİN YAŞAMI VE EĞİTİM GEÇMİŞİ

1978 yılında Ankara'da dünyaya gelen Muhammed Özdemirci, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tamamladı.

2000 yılında Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Özdemirci, aynı yıl Yozgat'ta öğretmenlik görevine başladı.

MESLEKİ KARİYERİ

2000–2009 yılları arasında Yozgat ve Antalya illerinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Özdemirci, 2009–2013 yıllarında Antalya Kültür İlköğretim Okulu ve Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi'nde müdür yardımcılığı yaptı.

2012–2013 eğitim-öğretim döneminde Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisansı Programı'nda tezsiz yüksek lisansını tamamladı.

2013–2017 yılları arasında Kepez Fikret Haluk Saraçoğlu İlkokulu'nda okul müdürlüğü görevini yürüttü.

YÖNETİCİLİK DENEYİMİ

2017–2023 yılları arasında Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Gösterdiği liderlik ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Muhammed Özdemirci, eğitim yönetimindeki deneyimini şimdi Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü çatısı altında sürdürmeye hazırlanıyor.