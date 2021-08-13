Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede
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Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede

Mersin merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 17 kişi adliyede
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında muvazzaf subayların da olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce meslekten ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci olmak üzere 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheliler, Mersin'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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