Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Soner Aydın - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

MERSİN merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

MERSİN (DHA) - MERSİN merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na  (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında aktif görevde olan askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 33 kişi tespit edildi. Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title