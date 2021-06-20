Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı
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Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı

Mersin Merkeze Gelen Su Miktarında Günlük 25 Bin Metreküpe Kadar Artış Sağlandı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan-Karacailyas Terfi istasyonunda yaptığı kapasite artışı çalışmasıyla Mersin'in 4 merkez ilçesini (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) besleyen su miktarını yüzde 10 artırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Berdan-Karacailyas Terfi istasyonunda yaptığı kapasite artışı çalışmasıyla Mersin'in 4 merkez ilçesini (Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli) besleyen su miktarını yüzde 10 artırdı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçenin içmesuyu ihtiyacını karşılayan Berdan-Karacailyas terfi istasyonunda Ø1400 ÖGBB ve Ø1200 CTP isale hatları arasına, Mersin su hatlarında bugüne kadarki en büyük çap olan Ø1600 kollektör montajı yapım işinin iki etaplık kısmını başarılı bir şekilde tamamladı. Montajı yapılan Ø1600'lük kollektöre otomatik vana montajı gerçekleştirilerek, mevcut SCADA sistemine bağlandı.

Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'ye gelen içmesuyu miktarı arttı

Yapılan kapasite artışı çalışması sonucunda terfi istasyonundaki mevcut 2 adet 300 kW, 4 adet 355 kW motor-pompa ve 3 adet 1600 kW trafonun ömürleri uzatılarak, tüm sistemin enerji ve bakım-onarım maliyetleri düşürüldü. MESKİ'nin tamamladığı çalışmayla Mersin'in 4 merkez ilçesine gelen içmesuyu miktarında günlük ortalama 25 bin metreküpe kadar su arzında artış sağlandı.

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu zorlu pandemi günlerinde MESKİ Genel Müdürlüğü, herhangi bir içmesuyu kesintisi olmaksızın büyük özveri ve gayretle kısa bir süre içinde gerçekleştirdiği çalışma sayesinde içmesuyu arzını artırdı.

Yayın Tarihi: 20. 6. 2021 09: 29: 43

Kaynak: Habermetre

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