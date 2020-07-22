MERSİN Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşerek öldü
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MERSİN Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşerek öldü

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşerek öldüMERSİN'in Silifke ilçesinde arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için su kuyusuna inen Enis Taş (36), karbonmonoksit zehirlenmesiyle suya düşüp, hayatını kaybetti.

22.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:52

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşerek öldü

MERSİN'in Silifke ilçesinde arızalanan su tahliye motorunu kontrol etmek için su kuyusuna inen Enis Taş (36), karbonmonoksit zehirlenmesiyle suya düşüp, hayatını kaybetti. Taş'ı kurtarmaya çalışan kayınbiraderi de zehirlenince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Silifke ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Kargı Sokak'ta bahçe sulamak için evlerinin önünde bulunan su kuyusundaki tahliye motorunu çalıştıran Enis Taş (36), bir müddet durduğunu fark edince kuyuya indi. Motoru çalıştırdıktan sonra bir süre bekleyen Enis Taş, ortaya çıkan karbonmonoksit nedeni ile zehirlenince 10 metre derinlikte su dolu kuyuya düştü.

Enis Taş'ın kuyuya düştüğünü fark eden akrabaları ona yardım etmek için olay yerine geldi. Bu sırada kayın biraderi olan Fahrettin Çirkin, kuyuya inip Enis Taş'ı çıkarmak isterken zehirlenerek bayıldı. Bunun üzerine olay yerinde bulunanlar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'ne başvurarak yardım istedi. Olay yerine gelen İtfaiye Dairesi Arama-Kurtarma ekibi ve dalgıçlar kuyuya inerek önce zehirlenen Fahrettin Çirkin'i çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Çirkin Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, ardından Enis Taş'ın bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler uzun uğraşın ardından dalgıç yardımı ile Enis Taş'ın cansız bedenine ulaşarak çıkartırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol ederken zehirlendi, suya düşerek öldü

Kaynak: DHA

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