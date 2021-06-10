Mersin kumsalları anaç deniz kaplumbağaları için temizleniyor
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Mersin kumsalları anaç deniz kaplumbağaları için temizleniyor

Mersin kumsalları anaç deniz kaplumbağaları için temizleniyor
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Kültür Sanat

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde çevre gönüllüsü çocukların da katılımıyla temizlik yapıldı.

Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde çevre gönüllüsü çocukların da katılımıyla temizlik yapıldı.

Erdemli Belediyesince Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kumsalında düzenlenen etkinlikte yuvalama alanlarının bulunduğu bölgelere uyarı levhaları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Deniz ve Orman Okulu öğrencileri, kaplumbağaların hareket edeceği noktalarda ve yuva çevresinde temizlik yaptı.

Etkinliğin ardından Tollu, üremek için sahile çıkan deniz kaplumbağalarının yuvalarında işaretleme yaptıklarını ve kumsalı temizlediklerini belirterek, "Çocuklarımızla, çevresine ve geleceğine sahip çıkan nesillere yardımcı olduğumuz için mutluluk duyuyoruz." dedi.

Enstitü Müdürü Cengiz Türkay da kent genelinde 5 üreme noktasının bulunduğunu aktararak deniz kaplumbağalarının rahat şekilde yumurtalarını bırakmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çevre gönüllülerinden 4 yaşındaki Arya Kubin de kaplumbağaları korumak için etkinliğe katıldığını dile getirerek, "Çevremizi temiz tutalım. Kaplumbağalarımız ölmesin istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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