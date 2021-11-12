Mersin Kenti Edebiyat Ödülü yazar Nurdan Gürbilek'e verildi

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) öncülüğünde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'ne, eleştirmen ve yazar Nurdan Gürbilek layık görüldü.

MTSO'da düzenlenen törende ödülünü Oda Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol'un elinden alan Gürbilek, duygusal anlar yaşadı.

Gürbilek'i kutlayan Kızıltan, "Bu ödül, artık kentin ödülüdür. Perde arkasında yoğun emek var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Eleştirmen ve yazar Gürbilek de ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, çok sayıda yazar ve davetliler katıldı.